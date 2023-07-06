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Sürücüler dikkat! TEM'de 12 gün sürecek çalışma başlıyor

Sürücüler dikkat! TEM'de 12 gün sürecek çalışma başlıyor
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TEM Otoyolu'nun Hendek ile Gölyaka kavşakları arasında onarım çalışması başlatılacağı açıklandı.

Anadolu Otoyolu'nun, Hendek-Gölyaka kavşakları arasındaki kesim, üstyapı onarım çalışması nedeniyle 10-21 Temmuz'da trafiğe kapatılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Anadolu Otoyolu'nun Hendek Kavşağı ile Gölyaka Kavşağı arasında üstyapı onarım çalışması gerçekleştirilecek.

Ankara istikametinde yapılacak çalışma nedeniyle bu kesim, 10 Temmuz sabah saat 08.00'den 21 Temmuz akşam saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatılacak.

Trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanacak.

 

 

Etiketler tem onarım çalışması hendek gölyaka kavşak
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