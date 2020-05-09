Süt sanayicileri koronavirüsün sektöre olan etkilerini değerlendirdi

TGDF açıklamasına göre, Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri Ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel moderatörlüğünde düzenlenen video konferansta süt ve süt ürünleri sektörünün önde gelen isimleri sektörün durumunu ve geleceğini değerlendirdi.

Konferansa Aynes Genel Müdürü Murat Hocalar, Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu ve Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Hamit Can konuşmacı olarak katıldı.

Açıkta satılan kayıt dışı ürünlere talep azalmaya başladı

Süt sanayicileri için Kovid-19 olsun olmasın her günün olağan üstü olduğu belirtilen konferansta, salgın sayesinde bilimin nihayet ön plana çıktığı, menşei belli olmayan, açıkta satılan kayıt dışı ürünlere talebin azalmaya başladığı konuşuldu.



Toplantıda katılımcılar tarafından, süt ve süt ürünleri sektörünün en üst düzeyde hijyen ve temizlik anlayışını benimsemiş olması nedeniyle zaten hazırlıklı olduğu ifade edilirken, sektör çalışanlarının ailelerine, çevrelerine kadar bu kültürün sirayet ettiğinin görüldüğünün altı çizildi. Sektörün yeni dönemde daha çok yatırımı, daha yüksek kapasiteyi, daha yüksek katma değeri ve daha güçlü ulusal kalkınmayı göğüsleyebilecek bir birikime sahip olduğu da konferansta öne çıkan noktalar arasında yer aldı.

Sektör açıkları kapatmak için yine var gücüyle çalışacak

Sektör sorunlarının "açık" parantezine alınabileceği ifade edilen konferansta, sektörün açıkları kapatmak için yine var gücüyle çalışacağı aktarıldı.

Sektörün özellikle Kovid-19 döneminde üreticinin mağdur olmaması için çiğ süt alımına devam ettiği, ancak düşen iç ve dış taleple birlikte işledikleri ürünün stok maliyeti ile karşı karşıya kaldığına işaret edildi. Bu nedenle regülasyonlar ve depolama desteklerinin giderek önem kazandığı belirtilen konferansta, sektörün rekabet şansının artması için kalite odaklı bir fiyatlandırma yapısına geçilmesi gerektiği de vurgulandı.

Tahsilat ödeme dengesinin sağlanması gerekiyor

Açıklamaya göre ayrıca konuşmacılar, üreticinin ayakta kalması için yapılan düzenli ödemelerin finanse edilebilmesinin tahsilat ödeme dengesinin sağlanmasından geçtiğine, bu konuda da perakende sektörünün desteğinin gerektiğine dikkati çekti.



Ayrıca süt ve süt ürünleri sanayicileri, Kovid-19 sonrası yeni dönemde de en önemli odak noktalarının kaçınılmaz olarak finansman, çevre, üretim ve kalitede sürdürülebilirlik olacağı ifade edildi.