Suudi Arabistan Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Suudi Arabistanlı kayıp Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın görüştüğü Büyükelçi Hireyci'ye, Suudi gazetecinin durumuna ilişkin bilgi soruldu.

BAŞKONSOLOSLUKTAN AÇIKLAMA: BİNADAN ÇIKTIKTAN SONRA KAYBOLDU

Suudi Arabistan Krallığı'nın İstanbul Başkonsolosluğu, iddialar üzerine sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yaptı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu, Suudi Arabistan Krallığı vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın, İstanbul Başkonsolosluk binasından çıktıktan sonra ortadan kaybolduğuna dair basın yayın organlarında yer alan haberleri takip ettiğini ve Kaşıkçı'nın Başkonsolosluk binasından çıktıktan sonra kaybolma şartlarına ilişkin gerçeklerin ortaya çıkarılması için kardeş yerel Türk yetkili mercileri ile koordinasyon ve takip içerisinde olduğunu bildirdi."

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın önceki gün saat 13.00 sularında girmiş olduğu Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu binasından çıkmadığı ileri sürülmüştü.

İngiltere'deki Suudi Büyükelçiliği'nde bir dönem medya danışmanlığı da yapan Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı H.A da gazetecilere yaptığı açıklamada, başkonsolosluk binası önüne kadar birlikte gittiklerini anlatarak, Kaşıkçı'nın içeri girdikten sonra dışarı çıkmadığını iddia etmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dün konuyla ilgili açıklamasında ellerindeki bilgiye göre Kaşıkçı'nın hâlâ konsoloslukta olduğunu ifade etmişti.

Suudi gazeteci İstanbul'da sırra kadem bastı