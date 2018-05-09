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  3. 09 Mayıs 2018 17:03

Tabela ve yön levhalarında yeni düzen

AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, tabela ve yön levhaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Tabela ve yön levhalarında yeni düzen
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AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, "Bilgilendirme levhalarında zemin turkuaz, yazı ise beyaz renkte olacak. Yön levhalarında Türkçe kelimelerin kullanımı esas alınacak, yabancı kelimeler kullanılmak istenirse Türkçe kelimenin yüzde 25'i büyüklüğünde yazılacak" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Türkçe'ye gereken önemin verilmediğini kaydeden Erdem, Türk Standartları Enstitüsü tarafından yön levhaları ile kurum ve kuruluşlarda kullanılan tabelalar için önemli kurallar belirlendiğini söyledi. Erdem, "Kurallarla uygulamadaki farklılıklar ortadan kaldırılmakta, ülke genelinde köy, mahalle, cadde, sokak, müze ve ören yeri levhaları ile kamu kurum ve kuruluş tabelalarının zemin ve yazı renkleri, yazı puntoları da standarda bağlanmaktadır. Bilgilendirme levhalarında zemin turkuaz, yazı ise beyaz renkte olacak. Yön levhalarında Türkçe kelimelerin kullanımı esas alınacak, yabancı kelimeler kullanılmak istenirse Türkçe kelimenin yüzde 25'i büyüklüğünde yazılacak" dedi.

Tabelaların dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhebe dayalı ayrımcılık belirten öğeler içeremeyeceğini kaydeden Erdem, "Tabelalarda alkollü içki, sigara ve uyuşturucu maddeleri çağrıştıracak, korku ve batıl inançları içeren ve toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve engelliler ile ilgili ifade veya görüntüler kullanılmayacak. Tabelalar ağaçlara asılmayacak" ifadelerini kullandı. 

Erdem, milletvekili aday adayı olmamasına ilişkin soruya, "Önemli olan zamanı geldiğinde görevi bırakabilmektir. Başka heyecanlarım, yapacak işlerim var, bunların başında da dil sevdası geliyor. Artık buraya yoğunlaşmak istiyorum" yanıtını verdi.

Erdem'e açıklaması sırasında AK Parti milletvekilleri eşlik etti.

İHA

yön levhası , tabela , ak parti
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