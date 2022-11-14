Taksim'de restoran açan MasterChef yarışmacısı patlamadan kıl payı kurtuldu

6 kişinin hayatını kaybettiği Taksim'deki bombalı saldırıda MasterChef yarışmacısı kıl payı kurtuldu. Yarışmadan sonra Beyoğlu'nda restoran açan yarışmacı yaşadıklarını anlattı.

Taksim'da dün 16.00 sıralarında bombalı saldırı gerçekleşti. 6 kişinin hayatını kaybettiği patlamada tüm Türkiye yasa boğuldu. Tarlabaşı'nda restoranı bulunan MasterChef eski yarışmacısı Burcu Önal, ''Olay yerine 5 dakika uzaklıktaydık'' diyerek isyan etti.

Mekanı bombanın patladığı yere çok yakın

2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye ile adını duyuran Burcu Önal, dün İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain saldırı esnasında, Taksim Tarlabaşı'ndaki restoranındaydı. Bombanın patladığı mekana çok yakın olduğunu söyleyen Önal, takipçilerine içini döktü.

"Olay yerine 5 dakika uzaklıktaydık"

Burcu Önal, ''Ben ve ailem iyiyiz ve yaşadığımız bu kabusun içinde buna sevinemiyoruz. Olay yerine 5 dakika uzaklıktaydık. Gerçekten bunu yapan insanlığa lanet olsun! Bunu Beyoğlu'ndaki ilk yaşayışımız değil, sonu da değil.'' dedi.

Uzak Doğu restoranı işletiyor

Aslen Diyarbakırlı olan Burcu Önal, 12 yıl Uzak Doğu'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönerek MasterChef yarışmasına katılmıştı. MasterChef'in iddialı isimleri arasında yer alan Burcu Önal, uzun yıllardır Taksim Tarlabaşı'nda Uzak Doğu restoranı işletiyor.