Taksim’in ‘Eylem’i hayatını kaybetti

İstanbul Beyoğlu’nun sevilen ve tanınan köpeği olan ve adı yurttaşlar tarafından “Eylem” olarak adlandırılan köpek, hayatını kaybetti.

Eylem, önceki gün bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanınca mahalleli hemen Beyoğlu Belediyesi’nin Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne haber verdi. Ancak, Eylem hayatını kaybetti. Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre Eylem, belediye ekipleri tarafından gömülmek üzere götürüldü.

BEYOĞLU’NUN SİMGELERİNDENDİ

12 yaşındaki Eylem, Gezi Direnişi, 1 Mayıs kutlamaları ve bunun gibi birçok toplumsal olayda, basın açıklamaları ve yürüyüşlerde eylemcilerle birlikte yürür, onlara eşlik ederdi. Eylemcilerin yanından ayrılmayan Eylem, bu eylemlere yönelik yapılan müdahaleler sırasında yoğun biber gazından etkilenmiş, gözleri yanan Eylem’in yardımında yine yurttaşlar koşmuştu.

TAKSİM ESNAFI: ÇOK ÜZGÜNÜZ

Taksim esnafından Necat Gül, “Son dönemlerde ayaklarında problem vardı. Yürümekte güçlük çekiyordu. Öldüğünü duyduk çok üzüldük” dedi.

