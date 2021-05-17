Tam kapanma bitti, alkol yasağı bitmedi: Hafta sonu alkol satış yasağına tepki

İçişleri Bakanlığı'nın tam kapanma dönemi sonrası açıkladığı kontrollü normalleşme döneminde hafta sonları uygulanacak alkol satış yasağı tepkiye neden oldu.

İçişleri Bakanlığı dün (16 Mayıs) “tam kapanma” döneminin ardından salgınla ilgili “kontrollü normalleşme” tedbirlerini açıkladı.

Açıklanan yeni tedbirler kapsamında, “tam kapanma” sürecinde uygulanan alkollü içecek satışı yasaklarının hafta sonları devam edeceği görüldü.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal'a açıklamalarda bulunan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, uygulamaya sert tepki gösterdi.

Dündar, “Bu genelge beklentilerimizi karşılamadı. Sadece küçük esnafa yönelik bir kısıtlama olduğunu görüyoruz. Maç kutlamaları ya da Gazze’de olanlar bahane edilerek on binler sokaklara dökülebiliyor ama küçük esnafı iki-üç kişiyi bahane gösterip kendi ideolojik emellerine alet ediyorlar” dedi.

“Salgın süresince alkolle uğraştıkları kadar hastalıkla uğraşmadılar” tepkisini gösteren Dündar, şunları söyledi:

“Alkolün pandemiyle kanıtlanan bilimsel bir bağlantısı yok. İnsanların evinde ne tüketeceğine devlet karışamamalı. Şu an yasal olarak da bir yasak getiremiyorlar. Genelgenin altında imzalar olması gerekiyor ama bunlar yok. Sadece sözlü bir sindirme var, biz de buna karşı direniyoruz.”

Yasaklara karşın açık olacaklarının altını çizen Dündar, “Biz, sözlü yasakları tanımıyoruz. Açık kalacağız, kalmaya da devam edeceğiz. Meslektaşlarımıza, ‘Satışlarınızı yapmaya devam edin’ diyoruz” ifadelerini kullandı. Kendi beklentilerini de anlatan Dündar, “Devlet kapatmaya gidiyor ama insanlara bir yol göstermiyor. İki yıldır vergilerle ilgili bir katkı sunmuyor. Tamam kapanalım ama ne yiyeceğiz” diye sordu. Ortalama 5 bine yakın esnafın kepenk kapattığına da dikkat çeken Dündar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Böyle devam ederse 5-6 bin esnaf daha kepenk kapatacak. Küçük esnafın günlük ödemeleri var. Bunların hiçbirine karşı tedbir almıyorsunuz. Dükkânlar, işyerleri kapanıyor ama insanlar gece yarılarına kadar sokaklarda. İnsanları evde tutamıyorsunuz ama esnafa dükkânını kapattırıyorsunuz. AVM’leri, cuma namazlarını açık tutuyorsunuz ama çareyi küçük esnafı kapatmakta buluyorsunuz.”