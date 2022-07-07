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Tapu dairesinde akılalmaz oyun! Suçüstü yakalandılar

Tapu dairesinde akılalmaz oyun! Suçüstü yakalandılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte evrakla kendilerine ait olmayan araziyi satmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri, sahte evrakla kendilerine ait olmayan araziyi satmaya çalışan şüphelilerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Bodrum Tapu Müdürlüğü içerisindeki 3 şüpheliyi sahte evraklarla yakaladı.

Gözaltına alınan R.K, H.K. ve M.C.G'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

AA

Etiketler bodrum tapu sahte evrak
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