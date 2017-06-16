Tarihi proje başladı ! Bir ilk olacak

Türkiye’nin ilk milli denizaltısını yerli imkânlar ile inşa etmek maksadıyla oluşturulan Milli Denizaltı (MİLDEN) Çalıştayı, İstanbul Tersanesi Komutanlığı Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü’nde yapıldı. Türkiye milli denizaltı için çalışmalarını sürdürüyor. Denizaltının 2030'un ilk yarısında operasyonel olması bekleniyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Oramiral Bostanoğlu, İstanbul Tersanesi Komutanlığı Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü'nde düzenlenen Milli Denizaltı (MİLDEN) Çalıştayı'nda konuştu.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Alman tasarımı "preveze" ve "gür" sınıfı denizaltıların tamamını, "ay" sınıfı denizaltılarının da yarısını Gölcük'te inşa ettikleri bilgisini paylaştı.

"Yi·ne Alman tasarımı, en gelişmiş teknolojiye sahi·p olacak havadan bağımsız tahrik sistemli 214 sınıfı denizaltıların inşasına da halen devam edi·yoruz." diyen Oramiral Bostanoğlu, şunları kaydetti:

"Malumlarınız olduğu üzere 214 sınıfı denizaltılar bazı tasarım sorunlarıyla birlikte Yunani·stan başta olmak üzere çeşitli ülkelere satılmıştır. Bu denizaltıların tedariki öncesinde beş büyük dizayn sorununun çözümünde yaşanan gelişmeler göstermiştir ki· Deni·z Kuvvetleri· Komutanlığının mühendislik altyapısı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 150'den fazla denizaltı dizayn ve inşa eden, konvansiyonel denizaltı konusunda dünya liderliğini elinde tutan Alman mühendisleri i·le boy ölçüşecek bi·r sevi·yeye ulaşmıştır."

MİLLİ DENİZALTI PROJESİ

Oramiral Bostanoğlu, artık denizaltı inşası konusunda yeterli birikime sahip olduklarını rahatlıkla i·fade edebildiklerine dikkati çekerek , "Amacımız, mi·lli· denizaltıyı, milli gemi· projeleri·nde olduğu gi·bi·, el birliğiyle, tüm üniversite, bi·li·m kuruluşları ve sektörleri·n katkıları i·le gerçekleştirmektir. Tasarımı yapılacak prototip denizaltıda azami yerli katkı sağlanması öncelikli hedefleri·mi·zden bi·ri· olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Oramiral Bostanoğlu, öncelikli hedeflerinin Deni·z Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu denizaltıların, ihtiyaç olan konfigürasyonda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yetişmiş personeli ve altyapısını kullanarak, savunma sanayisi sektöründeki tüm paydaşların katkıları ve el birliğiyle, 2030'lu yıllarda "Mavi Vatan"da hizmete gi·recek mi·lli· denizaltının tasarımını ve inşasını azami yerli· katkıyla gerçekleştirmek olduğunu vurguladı.

Çalıştaya Donanma Komutanı Koramiral Veysel Kösele, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral HASAN Şükrü Koru ve davetliler katıldı.

EN BÜYÜK ENGEL

Haber7'de yer alan habere göre, Türkiye savunma sanayinde yerlileşme çalışmalarında büyük önem veriyor. Hızla katedilen yolda milli ve yerli bir denizaltının üretilme konusunda kararlı. Türkiye denizaltı çalışmalarında daha yolun başında sayılır ve en az 15 yıl kadar çalışmaların sürmesi bekleniyor. Denizaltının geliştirilmesi konusunda uzmanlar en büyük engelin denizaltılarda kullanılan çeliği üretemiyor olmamız gösteriliyor ve ilk olarak bunun çözülmesi gerektiği vurgulanıyor.