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Tarihi yarımada araç girişine kapatılıyor

Tarihi yarımada araç girişine kapatılıyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tarihi Yarımada'ya araç girişinin kapatılacağını ve uygulamanın 12 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce tarihi yarımadanın trafiğe kapatıldığını duyurdu.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tarihi Yarımada'da park et, devam et dönemi başlıyor. Cumartesi gününden itibaren Yenikapı Otopark Alanına aracını park eden İstanbullular, yeni hizmete açtığımız ring hattı ile Tarihi Yarımada'ya ücretsiz ulaşabilecek. Hem İstanbullular kazanacak, hem de çevre kazanacak" dedi.

 Yeni uygulama ile Tarihi Yarımada'daki trafik ve hava kirliliği azalacağı, ziyaretçilerin daha rahat bir şekilde gezebileceği ve Tarihi Yarımada'nın daha korunaklı hale geleceği öngörülüyor.

Etiketler tarihi yarımada araç
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