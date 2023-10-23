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Tarlada devasa 100. yıl kutlaması

Tarlada devasa 100. yıl kutlaması
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir çiftçi, 72 dekarlık tarlasına "Cumhuriyet 100 yaşında" yazdı.

Bahadın beldesi Gümüşkavak Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Erdal Yerden, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle farklı bir kutlama yapmak istedi.

Yerden, tarlasına traktörün pulluğu ile toprakta iz bırakarak "Cumhuriyet 100 yaşında" yazdı.

Çiftçinin yazdığı "Cumhuriyet 100 yaşında" yazısı dron ile görüntüledi.

Yerden, gazetecilere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, Atatürk'ün "Köylü milletin efendisidir" sözüne istinaden 72 dekarlık tarlasına böyle bir yazı yazdığını söyledi.

Yazıyı yaklaşık 3 saatte yazdığını anlatan Yerden, "Yazıyı severek ve isteyerek yazdım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına hediye olsun. Ay yıldızlı bayrağı seven, 'ben Türk'üm' diyen herkese hediye ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Nice 100 yıllara. Cumhuriyet'imiz yaşasın. Yazıyı görenler tebrik ediyor. Teşekkür edenler, yazının çok güzel olduğunu söyleyenler oldu. Telefon ediyorlar, tabii ki insan da seviniyor." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

Etiketler Cumhuriyet 100 yaşında Yozgatlı çiftçi tarla
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