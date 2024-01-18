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Tarlada ilginç keşif! Ayağına takılınca fark etti

Tarlada ilginç keşif! Ayağına takılınca fark etti
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Çorum'un Ortaköy ilçesinde tarlada bir çiftinin ayağına takılınca ortaya çıkan ve tarihi olduğu değerlendirilen 150-200 kilo ağırlığında bir küp bulundu.

Çorum'da bir çiftinin tarlasında bulduğu cisim heyecan yarattı. Tarlada dolaşırken ayağı takılan çifti, toprağa gömülü küp buldu. 

Ortaköy ilçesi Tepelerarası mevkisindeki tarlasını gezen çiftçinin ayağına sert bir cisim takıldı. Bunun üzerine toprağı kazan çiftçi, bir küp buldu. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, küpün etrafını çembere aldı. Ekiplerin nezaretinde iş makinesi ile çıkarılan 1 metre uzunluğunda, 150- 200 kilo ağırlığındaki küp, koruma altına alındı. Tarihi olduğu değerlendirilen küp ile ilgili arkeologlar inceleme başlattı. 

Çorum'un Ortaköy ilçesinde bir çiftçinin ayağına takılınca ortaya çıkan ve tarihi olduğu değerlendirilen 150-200 kilo ağırlığında bir küp bulundu.

DHA

Etiketler çorum tarla tarihi küp
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