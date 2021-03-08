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Tasarımcı Aslı İpek Yılmaztürk, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Tasarımcı Aslı İpek Yılmaztürk, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Tatil için gittiği Muğla'da ocaktan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden tasarımcı Aslı İpek Yılmaztürk, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Tatil amacıyla, bir süre önce İstanbul'dan Muğla'nın Ula ilçesine giden tasarımcı Aslı İpek Yılmaztürk, geçtiğimiz cuma akşamı, kaldığı evde ölü bulundu. Mutfaktaki ocaktan sızan gazdan etkilenerek öldüğü belirlenen Yılmaztürk, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere İstanbul'a getirilerek Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne konuldu.

Aslı İpek Yılmaztürk'ün cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün gasilhaneden alınarak cenaze töreni yapılmak üzere Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Yılmaztürk, burada yapılan törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tasarımcı Aslı İpek Yılmaztürk'ün cenaze törenine, ailesi, yakınları, iş ve sanat dünyasından isimler katıldı. Törene katılan isimlerden ressam Bedri Baykam, "Hepimizin başı sağ olsun. Nafiz Yılmaztürk ve eşi Siren Yılmaztürk çok yakın dostlarımız. Nafiz Yılmaztürk yarım asırdır benim tenis dünyasından çok yakın arkadaşım. Söyleyecek laf bulamıyorum. Aslı Yılmaztürk, çok değerli bir tasarımcı, uluslararası boyutta başarıları olan, inanılmaz bir görsel zenginlik yansıtan, sonsuz değerli bir sanatçımızdı. İnanılmaz bir şansızlık, inanılmaz bir kader oyunu, söyleyecek laf bulamıyorum. Allah ailesine sabır versin. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Hepimiz elimizden geldiğince dikkat edelim böyle kazalara, bu korkunç bir acı yüreğimiz yanıyor. Zamansız ağır bir ölüm. Allah kimseye vermesin. Bunu söylemekten başka bir şey bulamıyorum" diye konuştu.

 

DHA

Etiketler aslı ipek yılmaztürk tasarımcı
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