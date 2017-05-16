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  3. 16 Mayıs 2017 18:08

Tatbikata katılan askeri gemiler Kuşadası'nda

Aydın'da Kuşadası Limanı'na "Denizkurdu 2017" tatbikatına katılan gemiler yanaştı.

Tatbikata katılan askeri gemiler Kuşadası'nda
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Aydın'ın Kuşadası Limanı'na, 'Denizkurdu 2017' tatbikatına katılan gemiler yanaştı.

Donanma Komutanı Koramiral Veysel Kösele'nin sevk ve idaresinde, 13-26 Mayıs arasında Marmara, Ege ve Doğu  Akdeniz'de gerçekleştirilen 'Denizkurdu-2017' tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen liman ziyaretleri çerçevesinde, 'TCG Doğanay' denizaltısı, 'TCG Fırtına hücumbotu' ile 'TCG gemlik' firkateyni, Aydın'ın Kuşadası Ege Port Limanı'na yanaştı. Gemilerin iki gün boyunca halkın ziyaretine açılacağı, ayrıca şehit ile gazi ve ailelerin onurunu yemek verileceği belirtildi.

 
Ege Port Limanı römorkörleri eşliğinde iskeleye yanaşan askeri gemilerden inen komutan ve personel, Atatürk Meydanı'ndaki anıta çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından komutanlar Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı ve Kuşadası Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Ferhat Aslan'ı sırayla ziyaret etti. Askeri gemiler, yarın 10.00-12.00 arası halkın ziyaretine açılacak.

DHA

aydın , askeri gemi , tatbikat , kuşadası