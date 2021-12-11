TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erken seçim tartışmalarına yönelik Şentop "Siyaseten bu işin bir mantığı yok. Yeni sistemde bu tartışma çok gereksiz" ifadelerini kullandı.

"Erken seçimin gerçekleştirilmesi için zor şartlar konulmuş" diyen TBMM Başkanı Şentop, "Biz yeni sistemle siyasi istikrarı düşünmüştük ve seçimlerin vaktinde yapılmasını istedik. Acil gerekli durumlarda halka gidilebilir. Erken Seçim tartışmalarını çok gereksiz buluyorum. Siyaseten bu işin bir mantığı yok. Yeni sistemde bu tartışma çok gereksiz." açıklamasını yaptı.

Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili ise Şentop, 'Tartışma yapılabilmesi için somut teklifler ortaya konulmalı.' ifadelerine yer verdi.