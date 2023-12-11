TBMM'ye kalıcı yaz saati kaldırılsın teklifi

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, karanlık saatte işe-okula gitmek zorunda olanların rahatsız olduğunu bildirerek 7 yıl önce enerji tasarrufu sağlayacağı gerekçesiyle uygulamaya konan kalıcı yaz saati uygulamasının kaldırılması için TBMM’ye kanun teklifi verdi.

Türkiye'de kış saati uygulaması 2016 yılından beri uygulanmıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 20156 yılında Resmi Gazete'de yayımladığı kararda "gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla, kış saatinden vazgeçildiği, yaz saati uygulamasının her sene yıl boyunca sürdürüleceği" duyurulmuştu.

Ancak bu uygulama yüzünden çalışanlar da öğrenciler de sabah daha gün aydınlanmadan yollara düşmüş oluyor.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, karanlık saatte işe-okula gitmek zorunda olanların rahatsız olduğunu bildirerek 7 yıl önce enerji tasarrufu sağlayacağı gerekçesiyle uygulamaya konan kalıcı yaz saati uygulamasının kaldırılması için TBMM’ye kanun teklifi verdi.

Süllü, “Öğrencilerin karanlıkta okula gidip yine karanlıkta evlerine dönmeleri güvenlik yönünden riskler, derslerindeki verimlilikleri ve gelişimleri yönünden olumsuzluklar içermektedir. Yine, özellikle çalışan kadınlar da işe karanlıkta gidip karanlıkta eve dönmek zorunda kalmaktadır. Türkiye'nin saat dilimi, Avrupa ülkeleri ile özellikle ticari ve ekonomik uyum avantajımız göz önüne alınarak yaz-kış saati uygulamasına geri dönülmesi için gereken adımların atılması gerekmektedir” dedi.

Kış saati uygulaması nedir, Türkiye'de neden kaldırıldı?

Türkiye’de kalıcı yaz saati uygulaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde, 7 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile başladı. “İleri saat” uygulaması, 2 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kalıcı hale geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; gün ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması şeklinde başlayan yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Kuzey Kıbrıs'ta kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye'nin etkisiyle kış saati uygulamasından vazgeçilmişti fakat tepkiler nedeniyle bu uygulamadan vazgeçildi. Karanlığın neden olduğu bir kazada okul servisindeki üç genç hayatını kaybetti ve bu olayın ardından Kıbrıslı gençler Kuzey Kıbrıs Meclisi'nin önünde toplandı. Başbakanlığa kadar yürüdüler, sendikalar greve gitti, hayat bir süreliğine durdu. Daha sonra tepkiler dikkate alındı ve hükûmet sabit saat uygulamasını kaldırdı.