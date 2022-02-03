TDP’de Gençlik Kenan Urgun’a teslim

Türkiye Değişim Partisi Gençlik Kolları Genel başkanlığına Ferhat Kenan Urgun Getirildi. Geçtiğimiz gençlik kolları MYKsında Genel Başkan yardımcısı olan Urgun Türkiye Değişim Partisi MYK kararı ile Gençlik Kolları Genel başkanlığına atandı.

Ferhat Kenan Urgun yapmış olduğu basın açıklamasında şunları söyledi:

Kıymetli genel başkanım, genel başkan yardımcılarımız, çok değerli parti meclisimiz.

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Öncelikle, bizden önce, gençlik kolları genel başkanlığında emek vermiş olan arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Bugün gençlik kolları genel başkanı olarak ilk görev günüm. Beni ve ekibimi bu göreve layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ederim. Bizler değişim gençliği olarak bugüne dek sahalarda olduk, çalışmalarımızı sürdürdük. Bu yeni dönemde siz değerli büyüklerimizin desteğiyle partimizin bayrağını, memleketin dört bir yanında dalgalandıracağız.

Değişim gençliği adına buradan söz veriyorum;

“Bizler bireysel çıkar peşinde koşmadan,

Tamamen ortak fayda adına kenetlenip,

Birlikte hareket edeceğiz.”

Değişim gençliğinin sesi her zaman olduğundan daha gür çıkacak dedi.