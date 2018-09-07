Tekirdağ'da katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp, ayçiçeği tarlasına uçan otomobilde bulunan 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Hurdaya dönen aracın hız göstergesinin 110 kilometrede takılı kaldığı görüldü.



Kaza, Tekirdağ-Malkara karayolunun Mahramlı Kavşağı yakınlarında bu akşam saatlerinde meydana geldi.

Edirne'nin Keşan ilçesinden Tekirdağ yönüne giden ve Hüseyin Özmen(51) yönetimindeki otomobil, henüz belirlenmeyen nedenle kontrolden çıkıp, taklalar atarak ayçiçeği tarlasına devrildi. Kazada, Şaban Akalın(55), Mehmet Akalın(95) ve Şadan Özmen(48) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Hüseyin Özmen ile kızı Gamze Özmen ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağırılan ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

100 KİLOMETRE HIZ

Kazada hayatını kaybeden ve akraba oldukları belirtilen 3 kişinin cesetleri ile sıkıştıkları otomobilden kaza kırım ekipleri tarafından çıkarıldı. Jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede aracın hız göstergesinin 110 kilometrede takılı kaldığı belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.