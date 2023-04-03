Tekne faciası: Çok sayıda ölü ve kayıplar var
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Kivu Gölü'nde tekne faciası yaşandı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Kivu Gölü'nde 150 yolcunun bulunduğu teken alabora oldu. İlk belirlemelere kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi de kayboldu.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Yetkililer, Goma kentine giden teknedeki 80 kişinin kazadan sağ kurtarıldığını ifade ederek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
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