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Tekne faciası: Çok sayıda ölü ve kayıplar var

Tekne faciası: Çok sayıda ölü ve kayıplar var
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Kivu Gölü'nde tekne faciası yaşandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Kivu Gölü'nde 150 yolcunun bulunduğu teken alabora oldu. İlk belirlemelere kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi de kayboldu.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yetkililer, Goma kentine giden teknedeki 80 kişinin kazadan sağ kurtarıldığını ifade ederek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Etiketler tekne facia kongo
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