Termik santral ihalesinde yeni gelişme

Eskişehir'de Alpu Ovası'na yapılmak istenen termik santralin ihalesi, tepkiler sonucu 26 Nisan 2018 tarihine ertelendi.

Eskişehir'de Alpu Ovası'na yapılmak istenen termik santrelin ihalesi 26 Nisan'a ertelendi.

BÖLGENİN EN VERİMLİ OVALARINDAN

İhalenin ertelenmesinde, bölge halkının ve uzmanların tepkileri etkili oldu. Termik santral yapılmak istenen Alpu Ovası, buğday, arpa, nohut, yulaf, şekerpancarı üretiminin yapıldığı, hayvancılığın geliştiği verimli ovalardan birisi. Termik santralin lületaşı rezervlerine de zarar vereceği belirtiliyor.

'RANT ALANI AÇMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL'

CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, Evrensel'e yaptığı açıklamada, "AKP Hükümeti, bu verimli araziye inatla termik santral kurmak istiyor. Bu alanın çok yakınında şu an atıl durumda olan bir santral var ve işçiler maaşlarını dahi alamıyor. Halihazırda var olan bir santrali işletmeyip çok yakınına yenisini kurmak demek, rant alanı açmaktan başka bir şey değildir."

Termik santral ihalesinin 26 Nisan 2018 tarihine ertelendiğini belirten Usluer, halkın sesinin termik santrale karşı çok yükseldiğini ve bu yüzden ertelemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

'ÇİVİ ÇAKILMAYACAK' DENMİŞTİ

Devlet tarafından birinci derece tarım arazisi ilan edilen ve hükümet yetkilileri tarafından ‘Çivi çakılamayacak' ova olarak tanımlanan Alpu Ovası'na kömürlü termik santral yapılmak istenmesi tepkilere neden olmuştu.

İl Toprak Koruma Kurulu, Alpu Ovası'na yapılması planlanan kömürlü termik santralin kurulacağı yerin tarım arazisi vasfından çıkarılmasına onay vermişti.

Yapılması planlanan kömürlü termik santraline verilen ÇED raporunun iptali için bakanlığa 800 imzalı dilekçe verilmişti. 3 Mart günü "Termik santrale hayır" sloganı altında çok sayıda kişi, projenin iptal edilmesi talebinde bulunmuştu.