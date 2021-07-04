Terör örgütüne 3.5 milyar TL'lik darbe!

İçişleri Bakanlığı, Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 15 milyon 217 bin kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonla terör örgütünün 3,5 milyar TL finans sağlamasının önüne geçildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı, PKK terör örgütünün silahlı unsurlarını etkisiz hale getirmenin yanı sıra terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticareti gelirini engellemek amacıyla yürüttüğü narko-terör operasyonlarına da devam ediyor. Bu kapsamda, Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca Genç İlçesi Yolaçtı Köyü kırsalında PKK/KCK/PYD terör örgütünce yasa dışı kenevir ekimi yaptırılan alanlar tespit edilirken, örgütün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek amacıyla jandarma komando, jandarma özel harekat birlikleri ile güvenlik korucularının da desteğiyle Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince 2 Temmuz Cuma günü 230 personel ile 'Eren-4 Narko-terör' operasyonu düzenlendi.

Operasyon sonucunda; 15 milyon 217 bin kök kenevir, 290 kilogram toz esrar, 600 kök skunk bitkisi, 70 bin metre damlama su borusu, 4 bin metre sulama borusu ele ele geçirildi. 1'i suçüstü olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı. Operasyonlarda ele geçirilen 15 milyon 217 bin kök kenevir bitkisinin imha edilmesi sonucunda 350 ton toz esrar elde edilmesinin önüne geçildi. Operasyonla terör örgütünün 3, 5 milyar TL finans sağlamasının da engellendiği belirtildi.

DHA