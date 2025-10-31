  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ailesi İmralı'ya gitti

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ailesi İmralı'ya gitti

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ailesi İmralı'ya gitti
Güncelleme:

Bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın, bugün aile üyeleriyle görüştüğü ortaya çıktı.

İmralı Cezaevi'nde bulunan eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, aile üyeleriyle görüştürüldü. Terörist başının avukatlığını yapan Asrın Hukuk Bürosu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görüşmeyi duyurdu.

Asrın Hukuk Bürosu tarafından paylaşılan bilgi notunda, "İmralı Adası’nda tutulmakta olan Sayın Abdullah Öcalan, aile üyelerinden Fatma Öcalan, Ömer Öcalan, Berfin Öcalan ve Ali Öcalan ile bugün (31 Ekim) aile görüşü gerçekleştirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Görüşmede DEM Partili Milletvekili ve Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan da bulundu.

 

text-ad
Etiketler abdullah öcalan imralı cezaevi PKK
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da İETT otobüsünde bıçaklı dehşet: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da İETT otobüsünde bıçaklı dehşet: Ölü ve yaralılar var 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi’nde örnek daireler ile başvuru detayları belli oldu 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi’nde örnek daireler ile başvuru detayları belli oldu İmamoğlu'nun gözaltına alınan danışmanı için karar verildi İmamoğlu'nun gözaltına alınan danışmanı için karar verildi Türkiye'de ilk yerli ve milli uçağın iniş yaptığı havalimanı 84 yıl sonra hayat buldu Türkiye'de ilk yerli ve milli uçağın iniş yaptığı havalimanı 84 yıl sonra hayat buldu Japon otomotiv devi fabrikasında üretimi durdurdu Japon otomotiv devi fabrikasında üretimi durdurdu Beşiktaş Kültür Merkezi satış masasında! Beşiktaş Kültür Merkezi satış masasında! Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiası ihbar sayıldı! Soruşturma başlatıldı Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiası ihbar sayıldı! Soruşturma başlatıldı Galatasaray'dan ayrıldı, ilk maçında asist yaptı Galatasaray'dan ayrıldı, ilk maçında asist yaptı Bir ilimizde isim değişikliği için imza kampanyası başlatıldı Bir ilimizde isim değişikliği için imza kampanyası başlatıldı Günlerdir hastanede yatan ünlü isim için ziyaretçi yasağı getirildi Günlerdir hastanede yatan ünlü isim için ziyaretçi yasağı getirildi
Yağmurlara, soğuğa veda edin: Termometreler 30 dereceyi gösterecek! Yağmurlara, soğuğa veda edin: Termometreler 30 dereceyi gösterecek! TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kızdıran sözler! Salonu terk etti TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kızdıran sözler! Salonu terk etti Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu Muazzez Abacı'dan kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı Muazzez Abacı'dan kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı Türkiye'yi sarsan Kartalkaya faciası davasında mahkeme kararını açıkladı Türkiye'yi sarsan Kartalkaya faciası davasında mahkeme kararını açıkladı Bir kadın daha eşi olacak eli kanlı cani tarafından evinde katledildi! Bir kadın daha eşi olacak eli kanlı cani tarafından evinde katledildi! Uykularımızı kaçıran bitmek bilmeyen deprem fırtınasıyla ilgili dikkat çeken açıklama Uykularımızı kaçıran bitmek bilmeyen deprem fırtınasıyla ilgili dikkat çeken açıklama PFDK duyurdu: Bahisten ceza alan hakemler açıklandı PFDK duyurdu: Bahisten ceza alan hakemler açıklandı Ünlü gazeteci Reha Muhtar'a mahkemeden soğuk duş! Ünlü gazeteci Reha Muhtar'a mahkemeden soğuk duş!