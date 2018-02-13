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  3. 13 Şubat 2018 21:19

Teröristlere ağır darbe ! TSK'dan hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı düzenlediğini ve birçok hedefin imha edildiğini açıkladı.

Teröristlere ağır darbe ! TSK'dan hava harekatı
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TSK tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Sinath-Haftanin'de saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlenmiştir." denildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyi  Sinath-Haftanin'de saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü  mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendiği bildirildi. 

TSK'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Sinath-Haftanin bölgelerinde  keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında  oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 13 Şubat 2018  tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak  ve silah mevzi olarak kullanılan 16 hedef imha edilmiştir." ifadesine yer  verildi.

 Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.

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