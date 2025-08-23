Ters kelepçe ile tehdit etmişti... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç özür diledi

  1. Anasayfa
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Saadet Oruç sosyal medyada Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden minik Narin'in bir akrabasına söylediği iddia edilen "seni ters kelepçe ile aldırtmazsam Saadet değiim" ifadeleri için özür diledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Narin G.'ın vefatının yıldönümünde X üzerinden katıldığı bir sohbet odasında kendisine hakaret ettiğini belirttiği Mehmet Şerif Güran'a "Benim sınırım var. Seni yarın ters kelepçe ile aldırtmazsam ben de Saadet değilim" tehdidinde bulunduğu öne sürülmüştü.

Oruç bugün bir açıklama yaparak özür diledi.

Oruç'un paylaşımı şu şekilde:

"Son 1 senedir Narin Güran cinayetinin aydınlatılması ve masum bir çocuğun katillerinin bulunması için vicdanen kendimi bir anne, bir vatandaş olarak sorumlu saydım.
Küçücük bir çocuğun katledilmesi her gece yüreğime bir kor gibi düşüyor !

Bu sorumlu ve vicdani duruşum sebebiyle tarafıma yaklaşık 6 aydır onlarca iftira ve hakaret yöneltildi ve bu hukuksuz ve haksız ithamlara karşı bugüne kadar sabırla ve hukuk önünde hakkını arayan bir tavır sergiledim.

Narin’in katledilmesinin yıldönümünde “seni o derenin dibine gömen derebeyleri çoktan o derenin dibinde” ifadesinin geçtiği bir X mesajı paylaştım.

“Derenin dibine gömen derebeyleri” ifadesini üzerine alan bir aile bireyi, tarafıma “kancık, soyu sopu belli değil” ifadelerini kullandı.

Bu hakaretlerde bulunan şahsa karşı öfkeme yenik düşerek, başka bir ortamda bana yakışmayan bir tavırla karşılık verdim. Aylardır sistematik olarak devam eden ve sessizce yargı önünde hakkımı aradığım bir sürecin patlama noktasıydı. Bana yakışmayan sözlerim sebebiyle tüm kamuoyundan özür dilerim.

Tarafıma yönelik sistematik olarak devam eden hakaret, iftira ve tehditlere karşı yargı yoluna başvurmaya devam edeceğim.

Saygılarımla"

 

