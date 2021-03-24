Teslim olan kadın teröristten şoke eden itiraflar

Terör örgütü PKK'ya katıldıktan 5 yıl sonra kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan Helin K., etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Yaşadıklarını anlatan Helin K., beden eğitimi öğretmeni tarafından kandırıldığını söyledi.

Kuzey Irak'ta bulunan Gara Dağı'nda terör örgütü PKK'dan kaçan Helin K., Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Helin K.'nın hakkında Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Helin K., örgütte yaşadığı 5 yılı anlattı.

ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİLERİ EYLEMLERE GİTMESİ İÇİN YÖNLENDİRMİŞ

Helin K., ifadesinde beden eğitim öğretmeninden bahsederek, "Beden eğitimi öğretmenimiz, aynı zamanda atletizm takımında hocam olan Sadettin beni atletizm yarışlarına götürüyordu. Nevruz günü sınıfa gelerek, 'Çocuklar bugün Nevruz kutlamalarına katılabilirsiniz' dedi" ifadelerine yer verdi.

"KOBANİ'YE DESTEK İÇİN MİTİNG VAR, AİLELERİNİZLE GİDİN"

Sabah'ın haberine göre gittiği yerde Apo posterleri ve PKK bayraklarını gördüğünü söyleyen Helin K., "Öğretmenim tavsiye ettiği için suç olduğunu düşünemedim. Yine atletizm yarışından dönünce bir gece öğretmenimizin evinde kaldık. Bize 'Kobani'ye destek için miting var. Ailelerinizi de ikna edip gidin' dedi" şeklinde konuştu.

ÖĞRETMEN, HELİN'İN AĞABEYİNİ DE TERÖR ÖRGÜTÜNE GÖNDERMİŞ

Helin K. ifadesine şu şekilde devam etti: "Öğretmenimiz bir başka gün bu kez o tarihte Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın atletizm öğrencilerini davet ettiğini söyledi. Belediyeye gittiğimizde öğretmenimiz beni Kışanak'a parmağıyla gösterip örgütü kastederek, 'Başkanım bunun abisi de orada' dedi. Çünkü örgüte katıldıktan sonra Suriye'de ölen ağabeyim de beden eğitimi öğretmenimiz Sadettin'in öğrencisiydi. Sadettin öğretmen, öğrencilere para dağıtırken, bana 50 TL fazla verdi."

"PARTİ BİNASINDAN GARA DAĞI'NA GÖTÜRÜLDÜM"

Bir akrabasının da örgüte katıldığını öğrenen Helin K., "Mahsun adında bir akrabamızın HDP kanalıyla örgüte katıldığını öğrenince ben de il binasına gittim. Sonra birlikte parti binasından çıkıp başka bir eve gittik. Burada iki kişi daha bekliyordu. Sonra Cudi Dağı'na buradan da Kuzey Irak'taki Gara Dağı'na götürüldüm" ifadelerine yer verdi.

"TERÖR EĞİTİMİNİ İTALYAN UYRUKLU ESKİ ÜST DÜZEY ASKERLER VERİYORDU"

Örgütte eğitim aldığını da söyleyen Helin K., "Bana suikast eğitimi, ev ve sokak baskınları, şehir savaşları ve yakın dövüş eğitimi verdiler. Kerkük'te bize anti terör eğitimini İtalyan uyruklu eski üst düzey askerler veriyordu" dedi.

Sabah