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  3. 20 Şubat 2020 16:38

Teslim olan PKK'lı ailesiyle buluştu !

HDP Dİyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerden etkilenen terörist PKK'nın barınaklarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan PKK'lı ailesiyle buluştu !
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HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde, oturma eylemi yapan ailelerden etkilenerek, Suriye uyruklu terörist F.M. ile birlikte önceki gün terör örgütü PKK'nın barınaklarından kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olan Ö.Ç., ailesiyle buluşturuldu.
 
Batman'da 5 yıl önce PKK'ya katılan Ö.Ç., Suriye uyruklu F.M. ile birlikte HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerden etkilenerek, örgütün barınaklarından kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. İfadeleri alınan Ö.Ç. ve F.M. etkin pişmanlık yasasından faydalanmayı talep etti.

Batman Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemi tamamlanan Ö.Ç., ailesiyle buluşturuldu.

5 yıl sonra evlatlarına kavuşan anne-baba, duygusal anlar yaşadı. Aile, oğullarıyla uzun süre hasret giderdi.

DHA

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