TGB'nin yeni başkanı belli oldu

Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonunda toplanan kongrede Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkan Vekili görevini yürüten Yıldırım Gençer, oybirliği ile TGB Genel Başkanı seçildi.

Oybirliği ile genel başkanlık görevine seçilen Yıldırım Gençer konuşmasında, "TGB’nin tarihin zorluklara göğüs germe ve bu zorlukları aşma tarihi olduğunu" vurguladı.

Gençer “Bugün ülkemizin ve milletimizin önünde duran çıkmazlara ve zorluklara karşı birlik olmak en büyük görevdir. Ülkemizi tehdit eden emperyalist kuvvetlere karşı her zaman tetikte olacağız, öfkemizi sakınmayacağız. TGB, 1876’da yolsuzluğa, adam kayırmacılığa, haksızlığa, baskıya dur diyen, meclisi ilan eden Mithat Paşa’nın halk sevgisidir. TGB, Namık Kemal’in vatan kasidesinde aradığı bahtı kara maderindir. TGB, 33 yıllık Abdülhamit istibdadına karşı, Hürriyet, bağımsızlık için dağlara çıkmış ve bu uğurda nice bedeller ödemiş Resneli Niyazi’nin, Enver Paşa’nın, İttihat ve Terakki’nin fedai ruhudur. TGB, Kut’ul Amare’de binbir fedakârlıkla düşmanı alt eden, mazlumlara ümit olan Halil Kut’un yüreğidir. TGB her şeyden önce anti-emperyalisttir”ifadelerini kullandı.

Gençer “Türk gençliğini sağ sol demeden birleştiren, büyük önder Atatürk’ün tam bağımsız Türkiye şiarını kendine rehber edinmiş teşkilattır. Şimdi bu büyük tarihimizden aldığımız güç ve kararlılıkla yeni zaferlere yürüyoruz. İlk görevimiz 29 Ekim’in 96. Yılını Ankara’da merkezi bir eylemle kutlamak ve Türkiye’yi içinde bulunduğu süreçten devrimci bir kararlılıkla çıkarmaktır”şeklinde konuştu.