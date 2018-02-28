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  3. 28 Şubat 2018 20:38

THY uyarı yayınladı ! Bilet alanlar dikkat...

Türk Hava Yolları, yarın İstanbul'da etkili olacak olan kar yağışı nedeniyle yolcularını uyardı.

THY uyarı yayınladı ! Bilet alanlar dikkat...
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Türk Hava Yolları (THY) yarın İstanbul'da etkili olacak olan kar yağışı nedeniyle uyarı yayınlandı. Yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına trafikte oluşacak olan yoğunluğa dikkat çekildi.

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, meteorolojiden  alınan verilere göre 1 Mart saat 05.00 itibarıyla İstanbul'da kar yağışının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "1 Mart tarihinde İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen  Havalimanı çıkışlı uçuş yapacak yolcularımızın mağduriyet yaşamamaları adına  gerek trafikte gerek havalimanında oluşabilecek yoğunluğu dikkate alarak  terminalde bulunmalarını önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi. Yolculardan uçuşlarıyla ilgili bilgilere "www.turkishairlines.com"  internet sitesi ile "4440849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.

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