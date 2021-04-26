THY'den tam kapanmanın ardından ''bilet'' açıklaması
Türk Hava Yolları'ndan Kabine toplantısı ardından alınan 3 haftalık tam kapanma kararı sonrası açıklama geldi.
Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada "İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir" denildi.
THY, "İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir" açıklamasında bulundu.
THY'den yapılan açıklamada "29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti olan yolcularımızın seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda bilgilendirmeler yapılacaktır. Çağrı merkezimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından sizlere yönlendirmede bulunabilecektir" denildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol