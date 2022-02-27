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THY'den Ukrayna'daki Türk vatandaşları için yeni hamle

THY'den Ukrayna'daki Türk vatandaşları için yeni hamle

Türk Hava Yolları Rusya'nın saldırısı sonrası hava sahasının sivil uçuşlara kapalı olması nedeniyle Ukrayna'ya komşu ülkelerden Türkiye'ye dönecek yolcuların talepleri doğrultusunda ek seferler planlandığı açıklandı.

Türk Hava Yolları’den ek sefer açıklaması geldi. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, şu ifadeleri kullandı;

“Ukrayna’ya komşu ülkelerdeki yolcu talepleri dikkatleri şeklide takip edilmekte, ihtiyaca binaen uçak tipi büyütülmesi ve ek sefer uygulaması yapılmaktadır.”

Etiketler thy Türk hava yolları ek sefer ukrayna Türkiye komşu ülkeler tahliye savaş işgal
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