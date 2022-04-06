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  3. TikTok’ta bunu da gördük! İftar vaktinden önce oruç bozdurdu

TikTok’ta bunu da gördük! İftar vaktinden önce oruç bozdurdu

TikTok'ta paylaşılan skandal videolara bir yenisi daha eklendi. Sahilde orucunu açmak için iftar saatini bekleyen vatandaşlara vaktinden önce hoparlör ile ezan sesi dinletildi. Söz konusu videoya sosyal medyada tepki yağdı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta beğeni uğruna bunu da yaptılar...

Sahilde iftar yapmak için bekleyen vatandaşlara vaktinden önce hoparlör ile ezan sesi dinleten genç, o anları da utanmadan sosyal medya hesabından paylaştı. 

Ezan sesini duyan çok sayıda vatandaşı orucunu erkenden açtı. Skandal videoya sosyal medyada tepki yağdı. 

Etiketler iftar saati tiktok oruç bozdurdu
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