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  3. 08 Temmuz 2019 17:46

TIR'lar kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Tunceli-Ovacık karayolunda iki TIR'ın kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevkedildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

TIR'lar kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
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Tunceli-Ovacık karayolunda iki TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Ovacık karayolunun 20’nci kilometresinde meydanda geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli’den Ovacık’a gitmekte olan Mustafa B. idaresindeki .. .. .. plakalı TIR ile karşı istikametten gelen Ahmet Y. yönetimindeki .. .. .. plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Karayolu kaza nedeniyle ulaşıma kapanırken, ekipler yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

İHA

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