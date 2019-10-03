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  3. 03 Ekim 2019 16:48

Tiyatrocu Ersin Umut Güler'e hapis cezası

Tiyatrocu Ersin Umut Güler'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla açılan davada 1 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Tiyatrocunun avukatları kararı istinafa taşıyacaklarını açıkladı.

Tiyatrocu Ersin Umut Güler'e hapis cezası
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‘Cumhurbaşkanına hakaret' ve ‘Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' iddiasıyla bir sanatçıya daha hapis cezası verildi. Tiyatro oyuncusu ve yönetmen Ersin Umut Güler’e ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla dava açılmıştı.

Dün görülen karar duruşmasında mahkeme, Güler'e bir yıl dokuz ay hapis cezası verdi. Davada Güler'in 2014-2017 yıllarındaki sosyal medya paylaşımları yargılama konusu yapıldı. Tiyatrocunun avukatları kararı istinafa taşıyacaklarını açıkladılar.

Güler'e 2016'da yine paylaşımları nedeniyle ‘terör örgütü propagandası'ndan 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmiş, hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

BİRÇOK SANATÇIYA DAVA AÇILDI

Daha önce sanatçılar Metin Akpınar, Müjdat Gezen, Ferhat Tunç, Zuhal Olcay, Levent Üzümcü, Suavi, Nuri Kurtcebe, Erdal Güney gibi isimlere aynı suçlamadan ötürü dava açılmıştı.

Sözcü

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