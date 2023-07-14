TL eriyor... Dolar, Euro ve altın zirvede!

Hem iç hem de dış piyasalarda yaşanan gelişmeler döviz ve değerli metallerin fitilini ateşledi. Türk Lirası'nın döviz ve değerli metallere karşı olan değer kaybı sürüyor. İşte 14 Temmuz Cuma Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Haftanın son işlem gününde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri tüm hızıyla sürüyor.

TCMB'nin 27 ay sonra ilk kez faiz artışı kararı alınıp, politika faizinin yüzde 8,5'den yüzde 15'e çıkmasıyla döviz kurunun halihazırda süren yükselişi ABD'den gelen enflasyon verileriyle de daha da katlandı.

TCMB yıl sonu Dolar/TL ve enflasyon beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıkladı. Ankete göre, yıl sonucu Dolar/TL beklentisi 28.46 lira oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 31.42 olarak gerçekleşti.

Bir önceki ankette yıl sonu Dolar/TL beklentisi 26.18 lira, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 28.99 TL olmuştu.

Dolar, Euro ve altında Cumhuriyet tarihi rekorları

Dolar 26,25 TL'yi, Euro/TL de 29,25 TL'yi, Gram altın da 1.651 TL'ye çıkarak tarihi zirvesini tazeledi.

Kapalı Çarşı ile arasındaki makas yine açıldı

Türkiye’nin en büyük kamu ve özel bankalarında döviz alım satımları arasındaki fark 80 kuruşa ulaştı.

Haziran ayında kurların hızla artmasıyla beraber makas kapanmaya başlasa da Kapalı Çarşı ile kamu ve özel bankaların da döviz alım satımları arasındaki fark 1 TL'ye dayandı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yen'i...

Güne 26,08 TL'den başlayan Dolar 26,19 TL'den,

29,28 TL'den başlayan Euro 29,38 TL'den,

34,28 TL'den başlayan Sterlin 34,35 TL'den,

18,98 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,96 TL'den işlem görüyor.