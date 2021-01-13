Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Eyüpsultan, Beşiktaş, Ataşehir, Şişli, Küçükçekmece, Beykoz ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Kadıköy Bostancı Köprüsü üstünde koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüs, minibüs ve taksiler tek tek durdurarak denetlendi. Polis ekipleri, maske ve sosyal mesafe kontrolü yaptı.
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