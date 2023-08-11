Trafik Sigortası Hemen Yaptırılabilir mi?

Trafik sigortası, kazanın gerçekleşmesi durumunda karşı tarafın maddi ve manevi zararlarını karşılamalarına yardımcı olur.

Tam adıyla “Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” yaptırılmadığı takdirde araç trafikten menedilir. Dolayısıyla trafik sigortasının ne zaman yaptırılması gerektiği, araç sahiplerini ilgilendiren en önemli konuların başında yer alır. Zorunlu trafik sigortasının yaptırılması gereken zaman dilimi, aracın sıfır veya ikinci el olmasına göre değişir.

Sıfır Araçlarda Trafik Sigortası Yaptırma Süresi

Yasalar gereği tüm motorlu kara taşıtları için zorunlu olan trafik sigortası, sıfır araçlarda trafiğe çıkmadan önce mutlaka yaptırılmalıdır. Araç sahipleri, ilk defa trafiğe çıkacak araçlarının sigortasının kim tarafından yapılacağına karar verme özgürlüğüne sahiptir. Bu doğrultuda dilerlerse trafik sigortası teklif alma sürecini satın alımı gerçekleştirdikleri yetkili bayi aracılığıyla başlatabilirler.

Galeriler ve yetkili bayiler, genelde birkaç sigorta şirketinin acenteliğini yapar. Bu sayede kendilerinden sıfır araç satın alan kişilere çeşitli trafik sigortası teklifleri sunabilirler. Sigortanın limitleri, teminatları ve prim tutarları ise T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir. Zorunlu trafik sigortasına yönelik daha fazla teklif almak isteyenler ise farklı yöntemlere başvurabilir.

Hızlı trafik sigortası teklifi almak için kullanılabilecek yöntemler söz konusu olduğunda ise online sigortacılık platformlarının kullanımı tercih edilebilir. Bu tür platformların ortak özellikleri, kullanıcılarına onlarca farklı şirketten teklif alabilme imkânı sunmalarıdır. Böylece teker teker şirketlerle iletişim kurup bazen günler alabilecek teklif bekleme süreci, dakikalar içerisinde tamamlanabilir. Üstelik kullanıcılar çeşitli kampanyalardan faydalanarak türlü fiyat avantajları elde edebilir.

İkinci El Araçlarda Trafik Sigortası Yaptırma Süresi

Hâlihazırda yürürlükte olan mevzuat, ikinci el araç satın alan kişilere sıfır motorlu taşıt sahiplerine göre daha fazla esneklik sağlar. İkinci el alımı sonrasında trafik sigorta yaptırmaları için araç sahiplerine 15 gün süre tanınır. Söz konusu süre, noterde gerçekleşen devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlar. Bu durumda bazı araç sahiplerinin aklına bu süre içerisinde herhangi bir kaza meydana gelirse zararı kimin üstleneceği sorusu takılabilir.

15 günlük resmi süre dâhilinde meydana gelen kazalar, aracın eski trafik sigortası kapsamındadır. Dolayısıyla güncel mevzuat çerçevesinde ikinci el aracın yeni sahibinin aleyhine bir durum oluşması söz konusu değildir. Ancak 15 günlük yasal süre dolduğunda hâlâ trafik sigortası yaptırılmadıysa kaza sonrasında üçüncü kişilerin tüm maddi ve manevi zararlarını karşılama sorumluluğu aracın yeni sahibine aittir. Bu duruma ilaveten trafik kontrolünde araca dair güncel trafik sigorta poliçesinin olmadığı anlaşılırsa ruhsat sahibi cezai yaptırımla karşılaşır.

Bazen satılan ikinci el aracın geçerli trafik sigortası olmayabilir. Bu durum nedeniyle 15 günlük yasal süreden söz edebilmek mümkün olmaz. Hâliyle aracın yeni sahibinin tıpkı sıfır motorlu taşıtlardaki gibi hemen zorunlu trafik sigortası başvurusu yapması gerekir. Aksi hâlde araç muayeneden geçemeyeceği gibi trafikten menedilme durumuyla da karşılaşılabilir. Hızlı trafik sigortası teklifi almak için en pratik yol, online sigortacılık platformlarına üye olmaktır.

Zorunlu Trafik Sigortası Yaptırmak İçin Gerekenler

Trafik sigortası teklif alma sürecinin başlatılabilmesi için araç sahibinin bazı bilgilerine ihtiyaç duyulur. Bu bilgilerin başında ise araç sahibinin T.C. kimlik ve araç ruhsat numarası gelir. Aracın plaka numarası, markası, modeli ve kullanım şekli de bildirilmesi gereken bilgiler arasında yer alır. Sigorta şirketleri, ruhsat numarası aracılığıyla sorgulama yaparak aracın geçmiş kayıtlarını inceler. Elde edilen bilgilere göre teklif özelleştirilebilir. Yani geçmişteki teminat kullanımına bağlı olarak indirim uygulanabilir.

Zorunlu trafik sigortasının yenilenme süreci de sıfırdan poliçe oluşturulması kadar kolaydır. Araç sahibi poliçesinin bitimine yakın bir süre içerisinde talepte bulunarak poliçesinin yenilenmesini sağlayabilir. Yenileme aşamasında aracın kaza geçmişi gözden geçirilir. Eğer önceki yıl içerisinde kusurlu olarak herhangi bir kazaya karışılmadıysa araç sahipleri hasarsızlık indiriminden faydalanabilir. Hasarsızlık indirimi, bir önceki yıla göre daha az prim tutarı ödenerek zorunlu trafik sigortası teminatlarından faydalanabilme olanağı sağlar.