Trafikte alkol denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 1-2 Kasım'da, ülke genelinde "alkol etkisinde araç kullanımına" yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 75 bin 370 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 1482 sürücünün alkollü, 6 sürücünün ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi.

Kontroller sonucu 1238 araç trafikten men edildi, 1452 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı.



Çalışmalarda tespit edilen 8 bin 87 trafik kuralı ihlaliyle ilgili de sorumlular hakkında işlem yapıldı.

Ayrıca yılın ilk 10 aylık döneminde 6 milyon 173 bin 865 araç sürücüsü alkol testine tabi tutuldu; 147 bin 379 sürücüye alkol, 1536 sürücüye ise uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmaktan işlem yapıldı.