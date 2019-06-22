TRT bebek katili Öcalan'ın kardeşiyle röportaj yaptı!

Yerel seçim sürecinde muhalefete yeteri kadar yer ayırmadığı için eleştirilen TRT bu sefer de eli kanlı terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'la röportaj yaptı.

TRT Kürtçe kanalı , Ergenekon ve Balyoz davalarında “gizli tanık” olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kumpas kuran ve elinde yüzlerce asker ve vatandaşın kanı bulunan Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ı ekrana çıkardı. Osman Öcalan’ın gizli tanıklığı ile yüzlerce Türk Subayı haksız yere suçlanmış, Osman Öcalan mahkemelerde gizli tanık olarak ifadeler vermişti.

Osman Öcalan TRT Kurdi’de yaptığı açıklamada abisi Abdullah Öcalan’ın İstanbul Seçimi çağrısını yeniledi. TRT Kurdi’nin yaptığı haber, “Abdullah Öcalan İmralı’da bir mektup yazdı ve mektubunda HDP İstanbul Seçimi’nde tarafsız olsun” diyerek başlarken mikrofon uzatılan Osman Öcalan, “Ekrem İmamoğlu ciddi bir mesaj vermedi Kürtler için. Elinden geldiğince Kürtlerden kaçtı ve kendini onlardan bağımsız tutmaya çalıştı. Kürtler için CHP’nin hiçbir projesi yoktur” dedi.

“CHP Kürtlere yakın olmadı. Kürtleri ciddiye almadılar ve hesaba dahi katmadılar” diyen Osman Öcalan, CHP’yi suçladı ve Kürtlerin Abdullah Öcalan’ı dinleyeceklerini iddia etti. Öcalan, “Kürtler, Türkiye’den ayrılmak istemiyor ve kesinlikle düşman değiliz ne Türkiye ye ne de Türklere. Türkiye iyi bir yer güzel bir yer. Bizim isteğimiz hep birlikte güzel bir yaşam sürmek. Kürtler bu seçimde kesinlikle aktör olmalı.” diye konuştu

Kandil’in kendi meşruyetini kaybettiğini dile getiren Osman Öcalan “Kürtler adına işler yapılıyor. Cemil Bayık ve arkadaşları Öcalan’ın bir çok defa doğruluğunu bir kenara bırakıp reddettiler ve kendi meşruyetlerini çıkmaza soktular. Onun için diyorum ki bu kesinlikle bir başkaldırış ve kesinlikle meşru değildir. Ve söyledikleri iyi de olsa kötüde olsa kesin olarak meşru değildir. Ve Kürtleri hiçe sayamaz. Konuşmamızda da söyledim biz Öcalan’ı tanıyoruz. Her daim Kürtler Öcalan’ın söylediklerini her şeyden daha çok önemsiyor” ifadelerini kullanıyor.

‘BU ADAM BİR TERÖRİST’

‘İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılmasına, “Bu adam bir terörist. Yazık size. Devlet kavramını ayağa düşürdünüz” diyerek tepki gösterdi.

‘ELİNDE YÜZLERCE ASKERİMİZİN KANI OLAN OSMAN ÖCALAN…’



Eski Milletvekili Sinan Oğan Twitter hesabında, “Eski bir milletvekili, Strateji Merkezi Başkanı, akademisyen bir Türk milliyetçisi olarak televizyonlar bize ambargo uygularken, PKK elebaşının kardeşi, elinde yüzlerce askerimizin ve vatandaşımızın kanı olan Osman Öcalan ile özel röportaj yapıyor! #İşEhlinin mi?” diye yazdı.

OSMAN ÖCALAN’A VAR MUHALİF İSTANBUL ADAYLARINA YOK

YSK'nın kararı ile mazbatası elinden alınan Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, TRT'de katıldığı canlı yayın sonrası Saadet Partisi ve Vatan Partisi'nin adaylarından da canlı yayına katılma talebi gelmişti.İki partinin verdiği dilekçelerden Vatan Partisi adayı İlker Yücel'in talebi kabul edilirken, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar'ın canlı yayın talebi geri çevrildi.