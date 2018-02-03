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  3. 03 Şubat 2018 21:09

TSK: 899 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nın 15. gününe kadar 899 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK: 899 terörist etkisiz hale getirildi
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TSK ve ÖSO'nun Suriye'nin Afrin kentine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı 15'inci gününde devam ediyor.

Harekat kapsamında Afrin bölgesinde Racu Dağı çevresindeki terör hedefleri ateş altına alındı. Racu Dağı çevresinde terör örgütü PYD/PKK'ya ait sığınak, barınak ve mevzilere Fırtına obüsleri ve tanklarla aralıklarla atış yapılıyor.

Bombalanan alanlardan yükselen duman, Kilis'in sınır hattındaki Hisar köyünden de görülebiliyor. Ayrıca bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyuluyor.

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899 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bu arada harekatta şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 899'a yükseldi. 

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Harekâtın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 538 hedef imha edilmiştir. Harekât kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 899 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugüne kadar 13 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 57 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır" denildi.

AA

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