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  3. 29 Mayıs 2017 22:12

TSK'dan hava harekatı ! Yerle bir edildi...

Hakkari kırsalına düzenlenen hava harekatında 2 silah mevzii ve 1 mühimmat deposu imha edildi.

TSK'dan hava harekatı ! Yerle bir edildi...
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Hakkari kırsalında Türk uçaklarının anlık istihbaratı değerlendirmesi sonucu 2 silah mevzii ve 1 mühimmat deposu imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkâri kırsalına düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen iki silah mevzii, bir mühimmat deposu ve bir haberleşme ekipmanının imha edildiğini açıkladı. 

TSK'dan yapılan açıklamada, "29 Mayıs 2017 tarihinde alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi neticesinde Hakkâri kırsalına akşam saatlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; harekât sonucunda bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen iki silah mevzii, bir mühimmat deposu ve bir haberleşme ekipmanı imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.

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