TSK'dan ihraç edilen teğmenden şehit annesine ''hadsizlik yapma'' diyen Bakan Güler'e sert tepki!

Güncelleme:

30 Ağustos 2024 Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’nde kılıç çatıp Subaylık Yemini ettikleri için TSK’dan uzaklaştırılan teğmenlerden İzzet Talip Akarsu, şehit cenazesinde "bizim çocuklarımızın katilini affedemezsiniz" diyen İstanbul Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı ve şehit annesi Pakize Akbaba'ya "Hadsizlik yapma, sen şehit anasısın o kadar" diyen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e çok sert bir tepki gösterdi.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit düşen evlatlarımızdan Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Astsubay Ümit İnce ve Uzman Çavuş Cem Dolapci için düzenlenen tören sırasında İstanbul Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı ve şehit annesi Pakize Akbaba, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak "Bizim çocuklarımızın katilini affedemezsiniz! Bu haddiniz değil! Meclis’te istemiyoruz" diyerek tepki göstermişti.

Akbaba'nın bu tepkilerine ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den hiç beklenmeyen bir yanıt gelmiş ve Güler, Akbaba'ya "Hadsizlik yapma, sen şehit anasısın o kadar" demişti.

Olayın ardından Güler’e sert tepki gösteren isimlerden biri de, 30 Ağustos 2024 Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’nde kılıç çatıp Subaylık Yemini ettikleri için TSK’dan uzaklaştırılan teğmenlerden İzzet Talip Akarsu oldu.

 İzzet Talip Akarsu, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda Bakan Güler'e "Teğmenine sahip çıkmaz. Askerine sahip çıkmaz. Astsubaylarının özlük haklarını savunmaz. Siyasetin göbeğine kurumunu yerleştirir. Hadi bunları anlarım, bir insan şehidinin annesine nasıl dil uzatabilir. Siz gittikten sonra yerinize geleceğini ima ettiğiniz insan bunu yapar mıydı acaba? Gelecekte kötü örnek olarak anılacak kişiler listesine çoktan girdiniz iyice perçinliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

