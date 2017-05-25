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  3. 25 Mayıs 2017 15:43

TSK'dan yürekleri dağlayan açıklama

Van ve Hakkari'de çıkan çatışmalarda 4 asker ve 1 korucunun şehit olduğu belirtildi. Ağrı'dan sabah saatlerinde 2 şehit haberi daha gelmişti.

TSK'dan yürekleri dağlayan açıklama
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Van Çaldıran’da 3 TIR’ın yakılması olayını ardından başlatılan operasyonda çıkan çatışmada 3 asker ve 1 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı belirtildi. Bu acı haberi öğrendiğimiz dakikalarda bir şehit haberi de Hakkari’den geldi. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bir askerin şehit olduğu öğrenildi.

TSK: OPERASYON SÜRÜYOR
TSK’dan Van’daki acı haberle ilgili yapılan açıklamada “Van Çaldıran, Gülizar mahallesi kırsalında bölücü terör örgütü mensupları tarafından karayolunun kesilerek üç tırın yakılması olayını müteakip bölgede arama-tarama faaliyetleri icra eden Güvenlik unsurlarımız ile bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristler arasında çatışma meydana gelmiştir. Söz konusu çatışmada üç kahraman silah arkadaşımız ve bir kahraman güvenlik korucumuz şehit olmuş ve dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir.” denildi.

Operasyonlarda 9 teröristin de öldürüldüğü açıklandı. Acı haberlerin geldiği bölgelerde operasyonların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Ağrı'dan acı haber! 2 asker şehit, 4 asker yaralıAğrı'dan acı haber! 2 asker şehit, 4 asker yaralı

 

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