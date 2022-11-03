TTK maden faciasına ilişkin raporunu açıkladı

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Bartın'da 41 işçinin hayatı kaybettiği maden faciasına ilişkin açıklama yaptı. TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, kazanın havalandırma eksikliğinden meydana gelen bir kaza olmadığını söyledi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, 41 işçinin hayatını kaybettiği Amasra'daki maden ocağındaki patlamaya ilişkin, "Bizim kendi öngörümüz, incelemeler ve eldeki veriler havalandırmadan kaynaklanan bir sorun olmadığı, bir kaza olmadığı şeklinde." dedi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız başkanlığında toplandı.

TTK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DİNLENDİ

Komisyonda, TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz ve bazı TTK yetkilileri, kurumun mevzuatı, yapısı ve çalışmalarıyla ilgili sunum yaptıktan sonra Amasra'daki maden ocağında yaşanan kazaya ilişkin soruları yanıtladı.

Kiraz'ın, soruların çoğunun teknik olması nedeniyle yazılı olarak bilgi sunmayı önermesi üzerine Komisyon Başkanı Yıldız, "Şu anda bize bu konuyla ilgili her türlü konuyu anlatabilirsiniz. Teknik bilgi de verebilirsiniz. Gerekirse bilgi alacağınız yetkililerle telefonla bağlantı kuralım. Yeter ki bugün bize canlı ve dinamik bilgiler verin." dedi.

Kiraz, Amasra'daki maden ocağındaki ana aspiratörün 1978'de kurulduğunu ve 11 bin metreküp/dakika kapasitesi olduğunu kaydetti.

Mevzuata göre aspiratörün çift yönlü çalışması gerektiğini anlatan Kiraz şöyle konuştu:



"Aspiratörün kapasitesi yetersiz değil ama mevzuat çift yönlü çalışmasını istiyor. Yeni aspiratör için ihale yapıldı ancak süreç pandemiye denk geldi. O dönemde firma malzeme tedarikinde sorun yaşandığını söyledi. Sonra uygun teklifler olmadığı için ihale 3 kere tekrar edilmek zorunda kaldı. 18 Ekim 2021'de yeni sözleme imzalandı. Firma taahhüt süresi içerisinde yurt dışından gelecek malzemeyi temin edemediği gerekçesiyle süre uzatımı istedi. Süre uzatımı verdik. Sonra tekrar süre uzatımı talep edildi. Firma en son eksiklikleri tamamladığını, sahaya getirip montaj yapacağını söyledi ama bu özel durum yaşandı."

"YENİ ASPİRATÖR OLSAYDI DA SONUÇ DEĞİŞMEZDİ"

Kiraz, yeni aspiratörün bu tür bir kazaya etkisinin olmayacağını aktararak "Bizim kendi öngörümüz, incelemeler ve eldeki veriler havalandırmadan kaynaklanan bir kaza olmadığı şeklinde. Mevzuat, acil bir durumda ve ihtiyaç halinde emiş yerine itiş yapabilen bir aspiratör olmasını öngörüyor. Ancak böyle bir aspiratör olsaydı bile kazaya etkisi olmazdı." diye konuştu.

"FARKLI SENARYOLAR DEĞERLENDİRİLİYOR"

Kazanın, TTK tarafından da araştırıldığını anlatan Kiraz, "Elimizdeki kayıtlı veriler, işçilerin ifadeleri ve diğer verilerle süreci değerlendirmeye çalışıyoruz. Uzman arkadaşlarımız bir araya gelip farklı senaryoları değerlendirmeye çalışıyor. Adım adım, aşama aşama değerlendirme yapılıyor." dedi.

Komisyon Başkanı Yıldız, sunum ve açıklamaların "yeterince aydınlatıcı" olmadığı kanaatine vardıklarını belirterek TTK Genel Müdür Yardımcısı Kiraz'ın tüm soruları not almasını ve gelecek hafta yeniden Komisyonda detaylı olarak bilgi vermesini istedi.

Maden ve Petrol Arama Genel Müdürü (MAPEG) Cevat Genç ile Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Mert Ayaz da kurumlarının çalışma ve faaliyetleriyle ilgili Komisyon üyelerine bilgi verdi.

AA