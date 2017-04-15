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  1. 15 Nisan 2017 20:28

Tüfekli saldırıya domatesle karşılık verdi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tüfekle saldırıya uğrayan manav, kendisini korumak için saldırgana domates attı.

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tüfekle saldırıya uğrayan manav, kendisini korumak için saldırgana domates attı.

Alınan bilgiye göre Mahmut P, ablasından boşanan eski eniştesi Mehmet Tosun'a, işlettiği manava giderek bir süre tartıştıktan sonra tüfekle rastgele ateş etmeye başladı.

Görüntülerde saldırı sırasında dükkandaki 3 kişinin sebze tezgahının altına saklanarak korunmaya çalıştığı, Mehmet Tosun'un ise saldırgana domates atarak kendini korumaya çalıştığı görülüyor.

Kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili saldırgan Mahmut P. gözaltına alındı.

domates , saldırı , pompalı , manav , savunma