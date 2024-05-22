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Tünel inşaatı çöktü: 1 işçi yaralandı

Tünel inşaatı çöktü: 1 işçi yaralandı
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Trabzon'da tünel inşaatında iskelenin çöktü. Olayda yaralanan işçi tedaviye alındı.

Trabzon'da Ortahisar ilçesi Deliklitaş mevkisi Hurdacılar Sitesi karşısında Kanuni Bulvarı kapsamında yürütülen tünel inşaatında meydana gelen olayda,  işçilerin kullandığı iskele bilinmeyen nedenle çöktü. Çöken iskelenin altında kalan 1 işçi, yaralandı.

İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve ayağından yaralandığı saptanan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. 

Etiketler inşaat trabzon çökme
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