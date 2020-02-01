  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 01 Şubat 2020 13:51

Türk bayrağı yırtan Yunan vekile bir tepki de Azerbaycan'dan

Yunanistan aşırı sağcı Altın Şafak partisinin eski üyesi ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağı yırtmasına Azerbaycan’dan da tepki geldi.

Türk bayrağı yırtan Yunan vekile bir tepki de Azerbaycan'dan
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Azerbaycan Milletvekili Adil Aliyev, hiçbir etik kurala uymayan bu davranışı kınadığını belirterek, “Türkiye’nin bayrağına el uzatan soytarı milletvekili bilmelidir ki iki devlet bir millet olarak kardeş Türkiye’nin bayrağına el uzatanın parmağını kırarız. Bu olay Türkiye'yi üzdüğü gibi bizi de derinden üzdü. Türk bayrağı mukaddes bir bayraktır. Türk bayrağının üzerinde şehitlerin kanının rengi var. O yüzden iki kardeş bir millet olarak Türk bayrağına el uzatan her kim olursa olsun onun elini kırar ona yolunu gösteririz. Ona yanlış bir düşüncede olduğunu ona ispat ederiz’’ dedi.

Bu tür kışkırtıcı hareketlerin sona ermesinin önemli olduğunu vurgulayan Aliyev, "Türkiye bizim için önemli bir değerdir. Türkiye yalnız değildir. Türk dünyası gardaş Türkiye ile omuz omuzadır, emrindedir" diye konuştu.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
azerbaycan , türk bayrağı , yunan vekil
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM