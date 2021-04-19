Türk Lirası'nda dövize karşı yılbaşında başlayan değer kaybı devam ediyor. Yeni haftada dolar 8,08 TL'den, Euro 9,73 TL'den, Sterlin 11,25 TL'den işlem görüyor. Gram altın 463, gümüş ise 6,78 TL seviyesinde. Bitcoin ise 57 bin dolardan işlem görüyor.

Türk Lirası'nda dövize karşı yılbaşında başlayan değer kaybı devam ediyor. Yeni haftada dolar 8,08 TL'den, Euro 9,73 TL'den, Sterlin 11,25 TL'den işlem görüyor. Gram altın 463, gümüş ise 6,78 TL seviyesinde. Bitcoin ise 57 bin dolardan işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,0640 lira, avronun satış fiyatı ise 9,6680 lira olmuştu.

Onsu 1.781 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 458/463, çeyrek altın 744/759, Cumhuriyet altını ise 3.062/3.095 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BORSA GÜNÜN İLK YARISINDA GERİLEDİ

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,15 puan azalışla 1.392,00 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 8,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,02, holding endeksi yüzde 1,35 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,64 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,60 ile turizm oldu.

BAKAN ELVAN’DAN ‘128 MİLYAR DOLAR’ AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 128 milyar dolar tartışmasına ilişkin "İşlemler Hazine hesapları üzerinden Merkez Bankası tarafından yapıldı" dedi.

Bakan Elvan, “Merkez Bankası’nın muhabir bir banka aracılığıyla alım ve satım işlemlerinin elektronik işlem platformlarında gerçekleştirildiğini görüyoruz.” dedi.

Elvan, “Yöntem eleştirilebilir ama yolsuzluk var denilemez” iddiasında bulunurken “Hazine hesapları üzerinden döviz alım ve satım işlemi merkez bankası tarafından gerçekleştirilmiştir” dedi.

Elvan, “Merkez olağanüstü bir durumla karşılaştığında doğrudan alım veya satım müdahalesi yapabiliyor. 15 gün sonra ne kadar alım ve satım yaptığını kamuoyuyla paylaşıyor” dedi.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI

TCMB Para Politikası Kurulu geçtiğimiz hafta perşembe günü yaptığı kritik toplantıda politika faizini yüzde 19'da sabit tuttuğunu açıklamıştı.

Mart ayında Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 19 seviyesine yükselmişti.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikâmesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır." denildi.

MERKEZ'İN YIL SONU DOLAR VE ENFLASYON TAHMİNİNİ

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 60 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Nisan ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 13,12 oldu.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,95'ten 8,57'ye yükselirken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 8,78 oldu.