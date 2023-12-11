Türkiye bir değerini daha kayebtti

Türkiye'de "klasik Türk müziğinin hafızası" olarak tanınan ünlü koro şefi, ses sanatçısı ve müzik araştırmacısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ, 98 yaşında hayatını kaybetti.

Türk musikisinin efsane ismi Prof. Dr. Nevzat Atlığ hayatını kaybetti. Bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gören 98 yaşındaki Atlığ, hastanede yaşama veda etti.

Sanatçı yarın İstanbul Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Eski Kozlu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek. Atlığ’ın vasiyeti üzerine başka herhangi bir tören düzenlenmeyeceği bildirildi.

Prof. Dr. Nevzat Atlığ’ın bugüne kadar yönettiği sayısız sahne, radyo ve televizyon konserleri dışında yirmi CD’lik müzik yayını ve beş ciltlik Türk Musikîsi Klasikleri nota yayınları bulunuyor. Emektar sanatçı 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Necip Fazıl’a Saygı Ödülü’nün sahibi oldu.

NEVZAT ATLIĞ KİMDİR?

Uzun süre Muğla'nın Bodrum ilçesinde ikamet eden Devlet sanatçısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ, 14 Ekim 1925'te süvari albayı ve müzisyen olan babası Nazmi Atlığ'ın görevde bulunduğu Denizli'nin Sarayköy ilçesinde doğdu.

Aslen Edirneli olan Atlığ, babasından keman ve musiki öğrendi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirip röntgen teşhis ihtisası yapan sanatçı, üniversite korosunda keman çaldı, sonra bu koronun şefi ve ardından 1955-1958 arasında İstanbul Radyosu Müdürü oldu.

İstanbul Radyosu Küçük Koro'sunu yönetirken 1963'te Mesut Cemil Bey'in vefatı üzerine Klasik Koro'nun şefliğine getirilen Atlığ, 1976'ya kadar bu görevi yürüttü. Milli Eğitim Bakanlığı Türk Musikisi Araştırma ve Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı, 1000 Temel Eser Komisyonu üyeliği ve TRT yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Nevzat Atlığ, 1976'da Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nu kurunca koronun şefliğine getirildi. Çeyrek asır devam ettiği İstanbul Belediye Konservatuvarının sanat kurulu başkanlığı ve Türk musikisi Hocalığından ayrıldı. 1981'de Kültür ve Turizm Bakanlığının Klasik Türk Müziği dalında başarı ödülünü aldı.

Türkiye Milli Kültür Vakfınca 1983 yılı Türk Kültürü Hizmet Ödülüne layık görülen Atlığ, 1983'te Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Üyeliğine seçildi ve 1984'te Radyo Televizyon Yüksek Kurulu üyeliğine atandı. Usta sanatçı, 1985'te profesör, 1987'de Devlet Sanatçısı unvanını aldı. 1999'da da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat büyük ödülüne layık görüldü.

Atlığ, 2004'te de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük ödülü ile ödüllendirildi. Pek çok müzisyen yetiştiren usta sanatçı, 1985'ten itibaren 30 yıl süre ile İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda öğretim üyeliği görevinde bulundu.

Prof. Dr. Nevzat Atlığ'ın yönettiği sayısız sahne, radyo ve konserler dışında yirmi CD'lik müzik yayını ve beş ciltlik Türk Musikisi Klasikleri nota yayınları bulunuyor.

Hakkında birçok makale ve kitap kaleme alınan Atlığ'a ayrıca Aydın Doğan Vakfınca 2013'te Türk Musikisine tahsis edilmiş olan sanat ödülü ve 2018'de de Cumhurbaşkanlığı Necip Fazıl'a Saygı Ödülü takdim edildi.