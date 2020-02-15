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  3. 15 Şubat 2020 13:08

Türkiye bu polisi konuşuyor

Dün akşam Süper Lig'de Başakşehir'in Beşiktaş'ı 1-0 yendiği karşılaşma sırasında bir polisin görme engelli bir vatandaşa maçı anlatması ise maçın önüne geçen olay oldu.

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Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, dün, sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Başakşehir, Demba Ba’nın golü ile maçı 1-0 kazanırken maç fazlasıyla ligin birinci sırasına yerleşti.

Karşılaşmada bir polisin görme engelli bir vatandaşa maçı anlatması ise maçın önüne geçen olay oldu.

Yazar Eyüp Kılıç’ın, Twitter hesabından paylaştığı görüntüde, bir polisin görme engelli bir vatandaşa maçta neler olduğunu canlı olarak aktardığı görüldü. O anlar sosyal medyada gündem olurken, polisin bu hareketi takdir topladı.

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