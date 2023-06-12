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Türkiye, Finlandiya ve İsveç 14 Haziran'da Külliye'de bir araya geliyor

Türkiye, Finlandiya ve İsveç 14 Haziran'da Külliye'de bir araya geliyor
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NATO'ya katılım sürecinde başlayan toplantıların dördüncüsü 14 Haziran Haziran'da Külliye'de yapılacak.

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma’nın dördüncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç’ın ev sahipliğinde 14 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 09.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.


Toplantıya NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyet başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katılacak.

Etiketler NATO külliye toplantı
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